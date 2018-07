Sequestrato drone che volava a Venezia

(ANSA)-VENEZIA, 19 LUG -I carabinieri hanno sequestrato un drone che era stato visto volare sul Palazzo Ducale e dirigersi verso il campanile per poi deviare verso la Basilica di S.Marco. Dopo aver scrutato la massa dei turisti presente in piazza, l'Arma ha individuato il 'pilota', impegnato a dirigere il volo del suo drone con una consolle applicata ad uno smartphone per la registrazione delle immagini. L'incauto pilota, un indiano, è stato fermato ed invitato a far atterrare, con ogni precauzione vista l'elevata presenza di turisti, il suo drone. Portato in caserma, il turista ha affermato di essere ignaro della rigida normativa che regola il volo dei droni nei cieli italiani. Il drone, è stato sequestrato. Il fenomeno dei droni armeggiati dai turisti per sorvolare Venezia e catturarne immagini si ripresenta ormai periodicamente e preoccupa poiché spesso si verifica in aree piene di turisti e rigorosamente vietate ai sorvoli per ragioni di sicurezza. L'ultimo drone precipitato in Piazza San Marco risale all'agosto del 2016.