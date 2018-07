Usa: video con Trump-Putin gay, critiche a Nyt 'omofobo'

Un cartone animato ''omofobo'' per descrivere il rapporto fra Donald Trump e Vladimir Putin. La rete si indigna contro il New York Times e chiede la rimozione del video che dipinge una relazione gay fra i due presidenti nel dipingere il loro stretto rapporto d'amore. Un video di 1 minuto e 12 secondi che si apre con Trump davanti allo specchio della sua camera da letto che si prepara.

Suona il campanello di casa e il presidente americano, in giacca e cravatta, va ad aprire: davanti a lui Putin muscoloso a torso nudo a cui Trump regala un fiore. I due sono poi ripresi in auto, con il presidente americano che prende la mano a Putin: l'auto di trasforma in un unicorno che vola con Trump e Putin che lo cavalcano. Tutti e due indossano solo la biancheria intima. Si baciano appassionatamente. Il video del New York Times Opinion pero' suscita polemiche su Twitter, dove ne viene chiesta la rimozione perche' offensivo per i gay.