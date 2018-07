Nel reggino maxi piantagione canapa

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 16 LUG - Una maxi piantagione di canapa indiana composta da 3000 arbusti è stata scoperta dai carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro e dai "Cacciatori" di Calabria che hanno trovato anche altre 200 piante ed arrestato due persone nell'ambito di un servizio di rastrellamento finalizzato al contrasto della coltivazione di droga. La maxi piantagione è stata trovata dai militari della Compagnia di Gioia Tauro su un terreno agricolo al confine tra i Comuni di Laureana di Borrello e Rosarno su un terrazzamento di 23 filari e occultata tra la vegetazione. I carabinieri della Compagnia di Palmi, in un'area boschiva in località Serro Rungi di Cosoleto, hanno arrestato Saverio Papalia, 51enne di Delianuova, sorpreso a curare circa 200 piante di canapa. L'uomo ha tentato la fuga gettandosi in una scarpata ma è stato soccorso e arrestato. I Carabinieri della Compagnia di Taurianova, infine, in località Catena di Cittanova, hanno arrestato Giovanni Addario (31) per la coltivazione di 5 piante di marijuana.