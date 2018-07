Guasto su Moby Zaza, salta Genova-Bastia

(ANSA) - GENOVA, 15 LUG - Un problema tecnico ha impedito al traghetto "Moby Zaza" di compiere il collegamento Genova-Bastia previsto questa mattina alle 8. Il Gruppo Onorato, proprietario della compagnia Moby, ha riprotetto tutti i passeggeri su traghetti in partenza per la Corsica dai porti di Nizza, Livorno e Savona. Tutti partiranno per Bastia in giornata, fa sapere la compagnia, alcuni sono già partiti. La compagnia, seguendo le procedure europee previste in questi casi, sanerà il disagio patito dai passeggeri con rimborsi o agevolazioni. "La compagnia Moby e il Gruppo Onorato armatori si scusano con i passeggeri per il disagio".