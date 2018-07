Comune premia classe che ha discusso tesi maturità Martina

(ANSA) - ROMA, 9 LUG - Gli studenti della V B del liceo Linguistico Manzoni di Latina riceveranno dal Comune una targa.

A deciderlo è stata oggi la Commissione cultura e scuola che si è riunita dopo che i compagni di classe di Martina, morta a pochi giorni dall'esame a causa di un tumore, hanno discusso davanti alla commissione d'esame la tesina della loro amica. "Spesso ci chiediamo a cosa serve la maturità, il valore legale e i numeri statistici, le notti prima dell'esame - ha scritto sul suo profilo fb l'assessore alla Cultura Silvio Di Francia - e le polemiche sulle tracce ministeriali, puntuali come l'esodo da bollino rosso. Eppure maturo è ciò che è pronto.

Maturo, appunto, come i frutti che si staccano dalla pianta. Ecco: per quello che ci riguarda - non conosciamo l'esito delle prove -, Alessia, Gioia, Gaia, Elena, Florina, Marta Jessica e Camilla (vanno citate tutte) sono perfettamente mature e pronte per quello che la vita le proporrà".(ANSA).