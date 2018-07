Roma, nonni occupano centro anziani

(ANSA) - ROMA, 3 LUG - Stanchi di aspettare che la burocrazia facesse il suo corso, un nutrito gruppo di anziani ha forzato i lucchetti e ha occupato il centro anziani che il XV Municipio di Roma aveva chiuso per inagibilità. L'atto di forza è stato suggellato da uno striscione di ben 20 metri in perfetto stile "occupazione": 'Gli anziani si riprendono il centro'. Perchè in quel centro fino al 22 maggio i circa 300 tesserati ballavano, giocavano a carte o a bocce, parlavano tra di loro.

Fino a quando il centro è stato chiuso per inidoneità e loro hanno perso così il loro punto di aggregazione che, seppure in una tensostruttura, permetteva loro di incontrarsi. Oggi gli anziani occupanti promettono: "Non ce ne andremo fino a quando non sarà trovata una soluzione".