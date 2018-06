Maltemo:forti temporali in arrivo a Nord

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Forti temporali da oggi pomeriggio su Lombardia e Veneto, in estensione al Friuli Venezia Giulia e, dalle prime ore di domani, a Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise e, successivamente, Puglia. Lo indica un'allerta meteo della protezione civile. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Valutata allerta arancione per rischio idrogeologico sull'area costiera del Molise e allerta gialla sulla Liguria, sulla Lombardia meridionale, sul Veneto, sul settore meridionale del Friuli Venezia Giulia, sull'Emilia-Romagna, sulla Toscana, sulle Marche, su gran parte dell'Umbria, sull'Abruzzo, sulle zone dell'Appennino di Rieti e del Bacino del Medio Tevere nel Lazio, sul restante territorio del Molise, sulle aree del Tavoliere e del Gargano in Puglia. (ANSA)