Primo incontro tra Vaticano e governo

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 19 GIU - Questa sera primo 'incontro' tra il Vaticano e il nuovo governo. E' il ricevimento alla Nunziatura in onore del quinto anno di pontificato di Papa Francesco. Si tratta di un appuntamento tradizionale che quest'anno cade però con la presenza di un nuovo esecutivo. A quanto si apprende sono state invitate tutte le più alte cariche dello Stato italiano. Tra le presenze annunciate, il premier Giuseppe Conte e il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafade.

Il Nunzio è l'arcivescovo Emil Paul Tscherrig, svizzero, il primo non italiano a ricoprire questo ruolo. All'incontro, che tradizionalmente si svolge in modo conviviale, è prevista la partecipazione anche del sostituto alla Segretaria di Stato, mons. Angelo Becciu, che dal 28 giugno diventerà cardinale, con l'incarico di prefetto della congregazione per le Cause dei Santi. La Cei sarà rappresentata da mons. Giuseppe Baturi, sottosegretario.