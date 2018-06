Migranti, Ravasi: 'Ero straniero e non mi avete accolto'

"Ero straniero e non mi avete accolto (Mt 25,43) #Aquarius". E' il tweet, con la frase dal Vangelo di Matteo cambiata in negativo, diffuso stamane dal cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, in relazione alla vicenda della nave con a bordo 629 migranti cui per ordine del ministro dell'Interno Matteo Salvini è stato vietato l'attracco nei porti italiani.

Ero straniero e non mi avete accolto (Mt 25,43) #Aquarius — Gianfranco Ravasi (@CardRavasi) 11 giugno 2018