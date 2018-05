Con coltello, urla Allah è grande

(ANSA) - CINISELLO BALSAMO (MILANO), 28 MAG - Un egiziano di 37 anni è stato arrestato ieri sera dai carabinieri a Cinisello Balsamo (Milano) per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

L'uomo è stato segnalato da alcuni passanti mentre camminava per strada brandendo un coltello e urlando "Allah è grande", senza fortunatamente ferire nessuno.

Il 37enne è stato bloccato non senza difficoltà da una pattuglia dei carabinieri di Sesto San Giovanni (Milano).