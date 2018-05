Anziana uccisa per errore:preso capoclan

(ANSA) - BARI, 27 MAG - Carabinieri e Polizia hanno arrestato un presunto capoclan di Bitonto, Domenico Conte, accusato di essere il mandante dell'omicidio della 84enne Anna Rosa Tarantino, uccisa per errore a Bitonto (Bari) il 30 dicembre scontro durante un regolamento di conti tra bande rivali.

Durante l'agguato, compiuto con colpi di armi da fuoco, rimase ferito Giuseppe Casadibari, esponente del clan rivale Cipriano, ritenuto l'obiettivo dei killer. Conte risponde anche del tentativo di omicidio di Casadibari, poi divenuto collaboratore di giustizia.

Il presunto capoclan è stato rintracciato a Giovinazzo dove è stato localizzato, in base ad attività tecniche, in una villetta di un residence rivierasco. Latitante dal 20 aprile, si era nascosto a Giovinazzo con la convivente incinta e la figlia di 6 anni.