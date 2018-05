A22: rallentamenti tra Brennero ed Affi

(ANSA) - BOZEN, 26 MAG - Rallentamenti per traffico intenso sull'Autostrada del Brennero in entrambe le direzioni. Molti i turisti tedeschi ed austriaci che si spostano verso il lago del Garda. Si verificano code a tratti in direzione sud tra Brennero e Vipiteno e tra Bolzano Nord ed Affi. Code e rallentamenti a tratti si verificano sull'A22 anche in direzione nord tra Bressanone e Vipiteno e tra Bolzano e Chiusa.

Traffico intenso anche in entrambe le direzioni sulla strada statale del Brennero tra Vipiteno e Colle Isarco. Lo comunica la Centrale della viabilità di Bolzano.