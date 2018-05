Verso rinvio giudizio per Antinori

(ANSA) - MILANO, 24 MAG - Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per la giovane infermiera spagnola che con la sua denuncia ha portato a processo il ginecologo Severino Antinori per un presunto prelievo forzato di ovuli. La Cassazione ieri infatti ha respinto il ricorso della Procura di Milano contro il provvedimento definito "abnorme" con cui il gip Luigi Gargiulo, lo scorso il 31 ottobre 2017, aveva disposto l'imputazione coatta per calunnia nei confronti della ragazza che, nel procedimento in cui il medico è stato condannato in primo grado a 7 anni e 2 mesi di carcere, è vittima. Ora i pm Maura Ripamoni e Leonardo Lesti dovranno formulare il capo di imputazione per poi chiedere il processo per la giovane in modo tale che si possa celebrare l'udienza preliminare. Secondo il giudice Gargiulo l'infermiera spagnola avrebbe "falsamente accusato" accusato il ginecologo romano difeso dagli avvocati Carlo taormina, Tommaso Pietrocarlo e Gabriele Vitiello.