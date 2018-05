Ragazza pakistana:fidanzato,non sentita

(ANSA)- VERONA, 24 MAG - "Non l'ho ancora sentita, non so dove sia adesso, ma spero di poter vederla presto". Risponde così al telefono Christian, il 19enne pakistano fidanzato di Farah, la ragazza residente a Verona, portata in patria con l'inganno dai genitori e costretta ad abortire, ritornata oggi in Italia con un volo da Islamabad. Farah, secondo quanto si apprende, è in viaggio per Verona, per essere sentita brevemente in Questura, prima di essere trasferita in un luogo segreto e protetto. A Verona risiede ancora il padre della ragazza - atteso nella primavera 2019 da un'udienza in Tribunale per l'accusa di maltrattamenti in famiglia - ed un fratello, che gestisce con il genitore due negozi di riparazione di telefoni. Il ministro degli Esteri, Angelino Alfano, ha ringraziato in un tweet l' ambasciata e autorità Pakistan "Farah è finalmente tornata in Italia e si trova adesso in un luogo sicuro. Grazie al lavoro diplomatico dell'ambasciata italiana a Islamabad e alla collaborazione con le autorità pakistane".