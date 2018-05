Busta paga pesante, Cisl raccoglie firme

(ANSA) - ANCONA, 23 MAG - Massimo impegno della Cisl Marche per risolvere positivamente la questione della restituzione della busta paga pesante. Da domani tutti i sindacalisti della Cisl si organizzeranno per raccogliere quante più firme possibile a sostegno di un appello ai presidenti di Camera, Senato e Consiglio dei ministri per modificare l'attuale disciplina delle modalità di restituzione dell'Irpef sospesa a seguito del sisma Centro Italia. La raccolta avverrà nelle Sae, nelle piazze e nei luoghi di lavoro. Sarà possibile sottoscrivere l'appello in tutte le sedi Cisl del cratere. Le firme raccolte saranno consegnate martedì 29 maggio ai prefetti di Ascoli Piceno e Macerata. Il prossimo 31 maggio, a normativa vigente, i lavoratori e i pensionati delle zone colpite dal sisma Centro Italia 2016 saranno soggetti alla ripresa dei versamenti dell'Irpef sospesa con modalità di rateizzazione che consentono al massimo 24 rate mensili di pari importo.