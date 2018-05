(ANSA) - BOLZANO, 23 MAG - Con il prossimo inverno entrerà in funzione per la prima volta un bollettino valanghe transfrontaliero per il Tirolo, Alto Adige e il Trentino. Lo hanno annunciato i tre governatori Günther Platter, Arno Kompatscher e Ugo Rossi durante un incontro a castel Presule. Il progetto "Albina" dell'Euregio prevede che quotidianamente venga diramata una panoramica complessiva del pericolo valanghe a nord e a sud del Brennero. Il bollettino sarà in italiano, tedesco ed inglese.

Il bollettino valanghe - è stato ricordato - è il primo servizio transfrontaliero che viene realizzato e gestito direttamente dalle tre amministrazioni che compongono l'Euregio.

"Albina" viene perciò considerato "un modello e un esempio della sempre più stretta collaborazione tra Trento, Bolzano e Innsbruck, così i tre governatori.