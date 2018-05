Ustica, 'ministeri risarciscano Itavia'

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Per "omessa attività di controllo e sorveglianza della complessa e pericolosa situazione venutasi a creare nei cieli di Ustica", il Ministero della Difesa e quello delle Infrastrutture devono risarcire la compagnia aerea Itavia fallita dopo l'abbattimento del suo Dc9 caduto in mare il 27 giugno 1980 con 81 vittime per "l'esplosione esterna dovuta a missile lanciato da altro aereo". Lo ha deciso la Cassazione confermando la responsabilità dei ministeri: tra qualche mese stabilirà se 265 milioni di euro bastano.

"Inammissibile" è stato dichiarato, dalla Sezioni Unite civili, il ricorso con il quale Difesa e Infrastrutture hanno contestato di essere responsabili della caduta del volo I-Tigi - partito 38 anni fa da Bologna e diretto a Palermo - per "fatto illecito" costituito dall'omesso controllo dei cieli, cosi' come stabilito dalla Corte di Appello di Roma con due distinti verdetti del 2012 e del 2013.