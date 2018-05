Progettavano rapina a medico, 4 arresti

(ANSA) - TARANTO, 22 MAG - Progettavano una rapina con armi ai danni di un ufficiale medico e spacciavano droga: per questo cinque persone sono state raggiunte da misure cautelari a Taranto, emesse dal gip Giuseppe Tommasino su richiesta del sostituto procuratore Enrico Bruschi. Agenti della Squadra Mobile della Questura hanno notificato tre ordinanze di custodia in carcere, una agli arresti domiciliari e un obbligo di dimora.

A vario titolo vengono contestati i reati di detenzione e porto in luogo pubblico di armi, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di cocaina, hascisc e marijuana.