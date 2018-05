Brennero, 70 km coda tir su Autobrennero

(ANSA) - BOLZANO, 22 MAG - Una coda di tir di 70 chilometri si è formata sull'autostrada del Brennero in direzione Austria, dopo la festività di Pentecoste. Il serpentone di mezzi pesanti parte a Bolzano e arriva a Vipiteno. Il traffico leggero viaggia invece senza grossi problemi sulla corsia di sorpasso, tranne tra Bolzano sud e Bolzano nord, dove il traffico risulta molto rallentato.

Come avvenuto nei mesi scorsi, in Tirolo applica anche oggi dalla Germania verso sud il contingentamento di 300 tir all'ora.

Fino a inizio giugno sono previste sette giornate con 'numero chiuso'. Il provvedimento è molto contestato dagli autotrasportatori italiani e tedeschi.