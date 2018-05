Associazioni donne a Papa, serve dialogo

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 22 MAG - Una lettera a Papa Francesco per chiedere "un dialogo più aperto tra le donne e la gerarchia cattolica". A promuoverla sono due associazioni internazioni di donne cattoliche, Catholic Women Speak e Voices of Faith. Hanno scritto una lettera aperta al pontefice che è stata firmata, secondo quanto riferiscono, da quasi 500 donne in tutto il mondo. La lettera cita lo statuto del Dicastero per i laici. "Pur esprimendo apprezzamento per il tono pastorale dello Statuto, in particolare per quanto riguarda alcune delle questioni più associate alle donne, come la procreazione, la gravidanza e l'aborto, la lettera esprime preoccupazione sull'uso del termine 'genio' femminile". Si sottolinea anche che qualità come "specificità, reciprocità, complementarità e pari dignità", alle quali si fa riferimento nello Statuto, "non sono state ancora sviluppate e interpretate in modo da accogliere le realtà vissute delle donne". Di qui la richiesta di un dialogo più aperto e di una maggiore collaborazione.