Bus a fuoco a Fano, nessun ferito

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 19 MAG - Un autobus pubblico della società Ami-Adroabus è andato a fuoco a Fano, nel centro abitato di Carignano. A bordo c'era solo l'autista Michele Ridolfi che non è rimasto ferito. Dal mezzo pubblico era appena scesa una donna anziana, quando il conducente si è accorto delle fiamme. "Ho cercato di raggiungere un punto sicuro, il più lontano possibile dalle case e dagli alberi - spiega -, poi sono sceso e ho chiamato i vigili del fuoco: l'autobus era completamente in fiamme". Secondo alcuni testimoni, ci sono stati due-tre scoppi e una pioggia di vetri. Quando sono arrivati i vigili del fuoco da Pesaro l'incendio si era ormai esaurito, ma sono state compiute verifiche sull'eventuale presenza di altri focolai. Sul posto anche i mezzi dell'Ami, azienda di trasporto, per rimuovere l'autobus e una pattuglia della polizia locale. (ANSA)