Nozze reali: Harry e Meghan arrivati al castello di Windsor

(ANSA) - LONDRA, 18 MAG - Il principe Harry e la sua promessa sposa Meghan Markle sono arrivati stamattina al castello di Windsor, dove domani si celebrerà il loro matrimonio, per una sorta di sopralluogo finale. La coppia era a bordo di un'automobile non da cerimonia e ha evitato contatti diretti con i media che già presidiano in forze tutta l'area circostante.

In precedenza si era svolta la seconda prova generale del corteo nuziale, con un passaggio di carrozze e militari della guardia d'onore.

Più tardi Meghan e Harry accompagneranno la madre di lei, Doria Ragland, istruttrice di yoga di origini caraibiche giunta in Gran Bretagna dagli Usa giusto un paio di giorni prima del matrimonio, alla presentazione ufficiale con la regina Elisabetta, 92enne nonna dello sposo. Ragland, secondo la stampa, avrebbe già fatto un'ottima impressione ad altri membri della famiglia reale che l'hanno incontrata ieri. A dar retta al Daily Telegraph li avrebbe, anzi, addirittura "incantati".(ANSA).