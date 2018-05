Reperti archeologici trovati da Cc

(ANSA) - CROTONE, 16 MAG - Vasellame e bronzi dell'età del ferro, ceramiche decorate di età ellenistica, fibule da parata, orecchini, bracciali, ma anche armi e collane per bambine: sono i reperti archeologici - riferiti a corredi funerari trafugati probabilmente da tombe nel cirotano - trovati dai carabinieri della Compagnia di Cirò Marina. Si tratta di una quarantina di pezzi individuati in una stalla di un'azienda agricola di Punta Alice. I carabinieri cercavano armi, ritenendo il proprietario legato ad ambienti criminali, ma hanno trovato un tesoro.

L'uomo, G.P., commerciante di 68 anni, è stato denunciato per riciclaggio ed appropriazione di beni dello Stato. Si tratta, ha spiegato Maria Grazia Aisa, funzionaria della Soprintendenza archeologica, di reperti "che non hanno un valore particolare ma che proprio perché oggetto di mercato clandestino non sono presenti in alcun museo". "Il ritrovamento - ha detto il comandante della Compagnia di Cirò Marina Alessandro Epifanio - fa capire l'interesse criminale sull'archeologia".