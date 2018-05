Gaffe sui test Invalsi, 'Antonio e Cleopatra sconfitti a Anzio'

Antonio e Cleopatra furono sconfitti nella battaglia di Anzio. E' questa la nuova gaffe nei test invalsi di quinta elementare che sta sollevando nuove polemiche dopo la domanda sulla prospettiva di guadagni futuri. Per un errore la battaglia di Azio, del 31 aC, viene scambiata con la località del litorale laziale più nota per lo sbarco degli alleati del '44. Immancabili le critiche sul web. Unicobas Scuola ed Università posta: "Invalsicomio.

Ma quell'analfabeta che ha scritto il quiz Invalsi su Cleopatra, che scambia la battaglia di Azio per la 'battaglia di Anzio', gira per il Ministero col cappello da Napoleone? ". Un'altra utente di twitter, 'La Gattara" scrive: "Mi segnalano prove invalsi delle elementari secondo cui Antonio e Cleopatra avrebbero combattuto ad ANZIO. Stavano in vacanza a Zoomarine e non ce l'hanno detto". 'La Mentina" le risponde "anche loro avevano il problema del parcheggio" e un'altra aggiunge: "Io a Anzio sempre andata col treno, da Termini è un attimo".