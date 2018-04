25 aprile: bel tempo spinge last minute

La forza di attrazione di mare e città d'arte viene aumentata dal bel tempo che spinge ancora le prenotazioni last minute per il 25 aprile. Secondo il monitoraggio condotta da Assoturismo Confesercenti - Cst, la saturazione dell'offerta ricettiva nazionale disponibile online per la Festa della Liberazione si attesta sul 72%, trainata dalle performance di città d'arte e località balneari, dove risulta occupato in media oltre l'80% delle camere offerte sul web. Un dato in grande crescita rispetto a pochi giorni fa (al 20 aprile era stato riservato solo il 66% delle stanze), anche grazie al meteo: cielo sereno e temperature in aumento hanno infatti portato ad un boom di vacanzieri dell'ultimo minuto, in particolare verso le località balneari, sia lacustri che marine, per le quali questo 25 aprile segna, di fatto, l'apertura della stagione estiva. Sotto le attese, invece, i flussi turistici nelle altre tipologie di destinazione.