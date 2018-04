Rissa tra bikers a fiera tatuaggi Lucca

(ANSA) - LUCCA, 23 APR - Rissa sabato pomeriggio alla fiera dei tatuaggi di Lucca, il Tattoo Expo al Polo Fiere, tra due gruppi di motociclisti che si distinguono coi nomi di Bandidos, in netta maggioranza, e Golden Drakes. La rissa è scoppiata a causa di una lunga rivalità che da anni oppone i due gruppi.

Coinvolte almeno 15 persone. La rissa è stata interrotta da due agenti di polizia. Ci sono stati feriti. Due Golden Drakes sono stati portati in ospedale, uno con una frattura orbitale e prognosi di 30 giorni; l'altro lesioni più leggere e cinque giorni di prognosi. La polizia ha arrestato due bikers, ambedue dei Bandidos. In attesa del processo sono adesso sottoposti ad obbligo di presentazione alle autorità.