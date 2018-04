Il principe Carlo sarà il nuovo capo del Commonwealth una volta che la madre, la regina Elisabetta, non sarà più regnante. Lo hanno deciso i leader dell'organizzazione a quanto apprende la Bbc. La nomina di Carlo non era scontata.



Il ruolo, rappresentativo, di capo del Commonwealth è stato attribuito a Sua Maestà fin dalla fondazione della comunità che raduna il Regno Unito e buona parte delle sue ex colonie. Ma non è (da statuto) ereditario, a differenza del trono britannico.