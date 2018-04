Meteo: sole e temperature miti almeno fino al 25 aprile

Sole e temperature miti almeno fino al 25 aprile: sono le previsioni per i prossimi giorni di Paolo Corazzon, meteorologo di 3bmeteo.com, che indicano, dopo gli ultimi acquazzoni, un 'cambiamento di direzione' per la primavera, finora caratterizzata da maltempo prevalente. "Si va verso un periodo finalmente bello e stabile e relativamente lungo - sottolinea -. Per i prossimi giorni si prevede alta pressione prevalente e temperature miti". Farà caldo soprattutto al Nord Italia, dove, secondo l'esperto, si raggiungeranno temperature quasi estive, di 25-26 gradi all'ombra. Le temperature saranno in deciso aumento anche in montagna, in particolare sulle Alpi dove lo zero termico supererà i 3000m e si potranno raggiungere punte di 20-22 gradi a 1000m. Tra le città più calde Milano, Torino, Bologna, Verona, Trento, Bolzano, a seguire Firenze, Grosseto, Terni, Roma, Frosinone e Caserta. "Al Centrosud, invece - precisa - si registreranno 2-3 gradi in meno". Corazzon si spinge anche a prevedere la situazione dopo il 25 aprile, che dovrebbe essere "movimentata per una nuvolosità 'ad onda', con 2-3 giorni di tempo variabile e piogge, alternati a 2-3 giorni 'belli'".