La statua di Saddam buttata giù - La notizia dagli archivi dell'ANSA

+++ IRAQ: BAGHDAD, GIU' LA STATUA DI SADDAM IN PIAZZA AL FERDOUS +++

(ANSA) - AMMAN, 9 APR - E' stata buttata giu', dalla folla, con l'aiuto di un carro americano, la statua di Saddam Hussein che si trovava in piazza al Ferdous e che era considerata uno dei simboli del regime. (ANSA).

IRAQ: BAGHDAD, PICCOLA FOLLA ATTACCA LA STATUA DI SADDAM

(ANSA) - AMMAN, 9 APR - Una piccola folla si sta radunando a Baghdad intorno ad una delle molte statue di Saddam Hussein e ha cominciato a staccarne la targa sul piedistallo. Le immagini della Bbc mostrano alcune decine di persone intorno alla statua, circondate da numerosi giornalisti. La statua si trova sulla piazza al Ferdous, cioe' la piazza del Posto piu' alto in paradiso, dove sono arrivati da poco i carri armati americani.(ANSA) .

IRAQ: BAGHDAD, PICCOLA FOLLA ATTACCA LA STATUA DI SADDAM (2)

(ANSA) - AMMAN, 9 APR - Alcune persone hanno dato la scalata alla statua di Saddam Hussein e ora stanno cercando di imbragarla con grosse funi. Ai piedi della statua sta crescendo la folla, mentre un carro armato Bradley, che sino a pochi minuti fa si trovava nella piazza, si e' allontanato. (ANSA).

IRAQ: BAGHDAD, PICCOLA FOLLA ATTACCA LA STATUA DI SADDAM (3)

(ANSA) - AMMAN, 9 APR - Una grossa fune e' stata fatta passare attorno alle spalle della statua. Intanto, alcuni giovani - seguendo l'esempio di un corpulento uomo in canottiera - si alternano colpendo con una mazza la base in muratura della statua. La piccola folla appare tranquilla e osserva con curiosita' i tentativi di abbattere l'immagine di Saddam Hissein. Sullo sfondo si vedono passare di tanto in tanto veicoli civili.

(ANSA).

IRAQ: BAGHDAD, PICCOLA FOLLA ATTACCA LA STATUA DI SADDAM (4)

(ANSA) - ROMA, 9 APR - I giovani continuano energicamente a usare una mazza da muratore, ma l'impresa - con questi mezzi - appare piuttosto lunga. La statua, infatti, poggia su una base

cilindrica in muratura molto spessa: per circondarla sono necessari una decina di uomini. Lungo la strada alle spalle della statua passa lentamente una colonna di veicoli militari e il sovrapporsi su due piani dell'immagine dei blindati e della statua di Saddam assume il significato di un simbolo. Quando i primi automezzi hanno raggiunto l'altra estremita' della piazza, la colonna si ferma; parte della folla si sposta attorno ai veicoli, li circonda, applaude agitando fazzoletti.(ANSA).

IRAQ: GIU' LA STATUA DI SADDAM, COLPI D'ASCIA CONTRO IL MONUMENTO

(ANSA) - BAGHDAD, 9 APR - La folla non accenna a disperdersi, e, a furia di colpi d' ascia, pezzi di statua vengono trascinati via a mo' di trofeo. I soldati americani vigilano senza intervenire. (ANSA).

