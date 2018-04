Arriva il "carbonara day", dedicato alla celebre ricetta

Venerdì 6 aprile, non solo in Italia, ma in tutto il mondo è il "carbonara day". L'hanno promosso le associazioni Aidepi (Industrie del Dolce e della Pasta Italiane) e Ipo (International Pasta Organisation) per celebrare il celebre piatto, famoso non solo in Italia. La prima edizione del carbonaraday, nel 2017, secondo Aidepi e Ipo ha coinvolto 83 milioni di "pasta lovers", e in 29 mila si sono scambiati sui social opinioni e ricette su quello che è ormai considerato un piatto internazionale.

"Ognuno ha i suoi segreti e la carbonara perfetta è una sfida che appassiona tutti gli chef - ha detto il presidente dei Pastai di Aidepi, Riccardo Felicetti -. Abbiamo voluto festeggiare questo piatto per andare oltre la ricetta ideale. Esistono ottime carbonare che includono ingredienti 'sbagliati'. Sono la prova di quanto la carbonara sia conosciuta nel mondo". Per questo per il 6 aprile è stato promosso l'hastag #carbonaraday, evento virtuale che vede coinvolti blogger, giornalisti, food influencer e chef.