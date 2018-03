Corsi per guide ambientaliste Acquasanta

(ANSA) - ACQUASANTA TERME (ASCOLI PICENO), 22 MAR - Sono partite con un pieno di iscrizioni, nella Bottega delle Speranza di Acquasanta Terme, le lezioni del primo corso promosso dall'associazione Laboratorio della Speranza nell'ambito delle attività organizzate a favore delle comunità colpite dal sisma del 2016: progetti che mirano a ricostruire economia e tessuto sociale dei paesi colpiti dal terremoto, ripartendo dal territorio attraverso il lavoro e la formazione professionale.

In questa prima fase, il progetto riguarda la formazione di guide naturalistiche, con un corso, gratuito per i residenti nei Comuni dei crateri, pensato per accrescere le competenze e le conoscenze degli allievi sui contesti naturali e culturali delle Marche e del Piceno. Ventiquattro i partecipanti provenienti da Acquasanta, Arquata, Roccafluvione, Ascoli Piceno.