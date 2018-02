Vende villa per 19 mln ma ne denuncia 7

(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Aveva venduto una villa sul lago di Garda a Sirmione per 19 milioni di euro, ma al fisco ne aveva dichiarati solo sette, per questo un imprenditore veronese è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Desenzano del Garda (Brescia). La plusvalenza di 12 milioni era stata nascosta attraverso un complicato gioco di società estere.

L'operazione si è conclusa oltre che con l'arresto dell'imprenditore, con la denuncia a piede libero di altre sei persone e il sequestro di 15 immobili, beni mobili di vario tipo, partecipazioni societarie e rapporti finanziari per oltre quattro milioni di euro.