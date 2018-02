Embraco: Salvini, governo complice

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - "Massima solidarietà ai lavoratori Embraco e a tutti coloro che hanno perso il lavoro per colpa di questo governo scellerato che oggi va con il cappello in mano in Europa. Un governo complice o incapace che solo ora si accorge che la Lega ha avuto sempre ragione a denunciare che le regole europee danneggiano lavoratori e aziende. Garantisco che con il governo Salvini questo sistema che uccide gli italiani sarà ribaltato". Così il segretario della Lega e candidato premier Matteo Salvini sulla crisi Embraco.