Francia: Macron e Merkel al concerto di Barenboim a Parigi

(ANSA) - PARIGI, 19 GEN - Al termine dell'incontro all'Eliseo, il presidente francese, Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel, andranno insieme alla Philarmonie di Parigi, per assistere ad un concerto di Debussy diretto da Daniel Barenboim. "La nostra è una relazione permanente", si è congratulato Macron, aggiungendo che con la Merkel non si parla solo d'Europa, politica o economia, ma ci sono anche scambi "culturali, filosofici, letterari, che nutrono la nostra relazione". Francia e Germania festeggeranno il 22 gennaio prossimo il 55/o anniversario dello storico trattato dell'Eliseo tra Konrad Adenauer e Charles De Gaulle. Il leader francese ha confermato che quella sarà anche l'occasione per pronunciare una "dichiarazione comune" in vista dell'adozione di un nuovo trattato bilaterale che rafforzi ulteriormente le relazioni franco-tedesche. (ANSA)