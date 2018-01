Epifania: Piazza Navona blindata

Varchi presidiati dalle forze dell'ordine e contapersone attivi in piazza Navona, nel cuore di Roma, per la prima festa della Befana "blindata". Il piano sicurezza messo a punto per l'evento prevede anche controlli a campione con metal detector. Fissata una capienza massima di 12mila persone. Secondo quanto si è appreso, al momento l'afflusso è nella norma. Piazza Navona nella capitale ospita il tradizionale mercato della Befana.