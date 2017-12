Cecchi Gori stabile e in progressivo miglioramento

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - Vittorio Cecchi Gori, stando a quanto si apprende, è stabile e in progressivo miglioramento. L'ex produttore resta in prognosi riservata e ricoverato in Rianimazione al Policlinico Gemelli di Roma nel reparto diretto dal professor Massimo Antonelli.

Cecchi Gori era arrivato in pronto soccorso alle 16 del 24 dicembre e dopo le prime cure, a causa di un peggioramento delle condizioni, era stato trasferito dal reparto di Medicina d'urgenza in Rianimazione all'alba del 25. Da ieri la situazione è migliorata, è cosciente e in respiro spontaneo.

