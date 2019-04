Leonardo a Palermo,macchine dai disegni

(ANSA) - PALERMO, 13 APR - Ci sono la bicicletta che trae spunto da un disegno del 1493, il martello a movimento continuo, il misuratore di vento, i pesi con carrucola e la carrucola a due pesi, il paracadute, il cambio di velocità, il pistone, il cric. In tutto una ventina di macchine di Leonardo da Vinci, riprodotte fedelmente in legno ed altri materiali, tratte dai disegni originali del grande 'genio' italiano; modelli realizzati nel Laboratorio di Scenografia della Pusa University di Assisi. Saranno esposte nella mostra "Leonardo da Vinci, la Ragione dei Sentimenti. Macchine, Disegni e Anatomia", organizzata da Navigare Srl, che sarà inaugurata oggi 13 aprile alle 19, con uno spettacolo e un corteo storico, e in programma fino al 29 settembre a Palazzo Bonocore, a Palermo. Presenti, il sindaco Leoluca Orlando, l'assessore alle Culture Adham Darawsha, il curatore Alberto D'Atanasio, Giorgio Cegna, rettore della Pusa University e già titolare della prima cattedra di decorazione dell'Accademia di Belle Arti di Roma, l'organizzatore Salvatore Lacagnina di Navigare Srl. Un omaggio per celebrare il genio italiano nel cinquecentenario della sua scomparsa. L'esposizione accoglie una sezione dedicata agli strumenti musicali, in uso nel periodo di Leonardo, curata e realizzata con la consulenza artistica di Sergio Basile e in collaborazione con la Rete Museale Regionale; una decina di strumenti creati da maestri liutai, con la presentazione in esclusiva nazionale del primo organo di Leonardo, il primo in assoluto creato in Italia, realizzato dal maestro Mario Buonoconto. (ANSA).