Estate: eventi con notte azzurra Stretto

(ANSA) - PALERMO, 9 AGO - - Il sindaco di Messina Cateno De Luca, e l'assessore alla Cultura, Roberto Vincenzo Trimarchi, hanno illustrato oggi, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Zanca, la terza edizione della manifestazione Notte Azzurra dello Stretto - Tradizioni e cultura della città di Messina "Miti e Leggende dello Stretto", in programma domenica 12, con inizio alle 21, in Piazza Unione Europea, e inserita nel calendario degli eventi del Ferragosto Messinese. "Palazzo Zanca - ha sottolineato il sindaco - è a disposizione di tutti coloro che intendono interloquire con la città. Questa manifestazione, giunta alla sua terza edizione, si caratterizza per la presenza e la collaborazione di associazioni che fanno rete e confermano la valenza di tale sinergia. Ringrazio tutti i presenti per averla riproposta anche quest'anno, con l'augurio che in futuro tali attività possano solo crescere". "Quest'anno gli appuntamenti della Notte Azzurra dello Stretto - ha aggiunto l'assessore Trimarchi - sono stati concentrati nella sua location naturale, cioè Piazza Unione Europea. L'amministrazione comunale ha definito il resto del cartellone degli altri appuntamenti promossi per l'agosto messinese. Tra i più importani domani 10 agosto alle 21, nel cortile dell'Antiquarium di Palazzo Zanca, ci sarà l'apertura della mostra permanente "Vara e Giganti".

Sabato alle 16, alla Passeggiata a Mare la X edizione de "Lo sbarco di Don Giovanni d'Austria". Lunedi alle 18, passeggiata dei Giganti accompagnati da gruppi folkloristici da Camaro Inferiore a piazza Unione Europea.

Martedì alle 20, Santa Messa, a piazza Castronovo, presieduta dall'arcivescovo Mons. Giovanni Accolla; alle 21.30, Passeggiata dei Giganti accompagnati da gruppi folkloristici da piazza Unione Europea a piazza Castronovo e ritorno.

Mercoledì 15 alle 18.30, partenza della Vara da piazza Castronovo con sparo di moschetteria; alle 21, previsto l'arrivo della Vara a piazza Duomo con la benedizione di Mons. Giovanni Accolla. (ANSA).