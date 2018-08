Wonders in Selinunte,spettacoli in parco

Wonders in Selinunte venerdì 10 agosto e poi sabato e domenica porterà nel parco archeologico della frazione marinara di Castelvetrano tre eventi musicali. Venerdì, a partire dalle 19, sarà la volta di Holi dance festival, il più grande festival dei colori per la notte stellata di San Lorenzo. L'ingresso è gratuito e nel corso della manifestazione è prevista l'esibizione di giovani artisti locali. Sabato l'atteso concerto di uno dei dj più noti al mondo: Martin Garrix, la giovane superstar della musica elettronica, hitmaker, musicista, compositore e produttore per il quale si prevede il sold out e che è seguito ufficialmente da Radio 105. Prima dell'esibizione del dj, dalle 15, i giovani saranno intrattenuti con incontri su tematiche legate al lavoro, al sud e alle opportunità offerte dal territorio e l'associazione di studenti fuori sede FuoridiME proporrà il tema: "Sicilia: restare o andare via". Sul parco archeologico di Selinunte, dove ritorna per il secondo anno consecutivo dopo avervi riscosso un grande successo, Martin Garrix dice che è "uno dei posti più belli per fare uno spettacolo. E' Un posto pieno di magia. Il mio desiderio? Vedere più cose e andare sull'Etna. La Sicilia è un'isola tutta da vedere". Domenica il Wonders in selinunte si chiuderà con il re del pop latino: Sean Paul. Artista dancehall giamaicano noto a livello internazionale, Sean Paul ha vinto un Grammy, un American Music Award e vanta numerose collaborazioni con star mondiali della musica.