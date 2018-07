A Panarea Schulz e big della dance music

(ANSA) - LIPARI (MESSINA), 31 LUG - I big della dance music elettronica ci sono quasi tutti, a cominciare da Robin Schulz: il dj tedesco darà vita all'evento-clou del Raya Summer Fest di Panarea, l'isola più suggestiva delle Eolie. Schulz sarà sul palco l'8 agosto mentre il festival si aprirà il 3 agosto e si chiuderà il 18 agosto con una performance a sorpresa. La rassegna ospiterà tanti altri nomi importanti della dance music elettronica, dai francesi Ofenback all'italo-svizzero Edx, dal duo olandese James & Marciano fino alla stella tedesca Schulz, autore dei remix più apprezzati dal pubblico, con numeri-record di visualizzazioni su YouTube. Mezzo miliardo solo con la più celebre delle produzioni: "Prayer in C" del duo Lilly Wood & The Prick Il Festival nasce dalle intuizioni di Myriam Beltrami, una delle regine dell'isola. Vi sbarcò alla fine degli anni Cinquanta e assieme a Paolo Tilche fece di un rudere con vista sulle sciare di fuoco di Stromboli un rifugio sospeso tra il cielo e il mare. Nacque così l'Hotel Raya, dove da anni si svolgono party e raduni tra i più esclusivi dell'estate. (ANSA).