Si apre itinerario murales Ballarò

(ANSA) - PALERMO, 30 LUG - L' 1 agosto nel mercato palermitano di Ballarò, saranno inaugurate le cinque pitture urbane che nei giorni scorsi sono state realizzate nel quartiere Albergheria. L'appuntamento è alle 18 in Vicolo Gallo (in fondo a Via Mongitore) sotto al ritratto di Franco Franchi opera di Crazyone, per poi proseguire alla scoperta degli altri murales e dell'affascinante quartiere. L'itinerario si concluderà nello spiazzale dell'ex Arena Tukory (corso Tukory 205) dove si trova il muro dipinto da Alessandro Bazan e dove si potranno gustare alcune specialità palermitane di cibo di strada, a sostegno del lavoro dei venditori ambulanti della zona. Saranno presenti tutti gli artisti, che racconteranno agli intervenuti il lavoro che li ha impegnati contemporaneamente nella settimana tra il 21 e il 27 luglio e le loro opere murali. Il progetto nato da un'idea di Igor Scalisi Palminteri e Andrea Buglisi, ha visto coinvolti 5 artisti della scena pittorica palermitana: Alessandro Bazan, Andrea Buglisi, Angelo Crazyone, Fulvio di Piazza e Igor Scalisi Palminteri che hanno affrontato altrettanti grandi muri dislocati nel quartiere.

''Le opere monumentali - dicono gli artisti - sono state pensate e progettate per dialogare, ciascuno a suo modo, con il tessuto urbano e la comunità residente del quartiere. Il progetto si pone come obiettivo la riqualificazione urbana attraverso l'arte, motivo per il quale si sono scelte delle piazze che presentano segni di degrado nonostante le loro grandi potenzialità estetiche e storico-culturali. Gli artisti si sono avvalsi della collaborazione di alcuni cittadini residenti del quartiere che hanno fatto da collante e da supporto in tutte le fasi dell'iter realizzativo''.(ANSA).