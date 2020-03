Premio Camilleri a siciliana Pantano

(ANSA) - CATANIA, 28 MAR - La siciliana Ester Pantano ha vinto il premio Camilleri a Cortinametraggio il festival ideato e diretto da Maddalena Mayneri dedicato al meglio della cinematografia 'breve' italiana. La 15esina edizione in versione 2.0 è andata online dal 23 al 28 marzo, aderendo alla campagna #iorestoacasa lanciata dal mondo della cultura per contrastare la diffusione del Covid-19, con l'hashtag #CortinametraggioLive.

Il Premio Camilleri è stato istituito quest'anno dal Festival per ricordare il celebre scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e regista e dedicato al talento di una giovane attrice o attore under 30 che si è particolarmente distinto nelle ultime stagioni nella serialità italiana. La catanese Ester Pantano è interprete e co-protagonista della serie tv 'Imma Tataranni: sostituto procuratore' e protagonista femminile del film tv 'La Mossa del Cavallo - C'era una volta Vigata' tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri.