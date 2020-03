Coronavirus: donna positiva anche a Lampedusa

(ANSA) - LAMPEDUSA (AGRIGENTO), 26 MAR - Una lampedusana - rientrata da Milano il 10 marzo scorso - è risultata positiva al Covid-19. Negativo invece l'esito del tampone rinofaringeo al quale è stato sottoposto l'uomo che era con lei. La donna è stata sottoposta al test nella giornata di ieri, praticamente quasi in coincidenza con la fine dell'esito della quarantena alla quale si è subito sottoposta non appena ha messo piede sull'isola. Oggi è arrivato l'esito ed è, appunto, positivo. "La donna ha una sintomatologia molto blanda. Era praticamente alla fine della quarantena - ha confermato il sindaco della più grande delle isole Pelagie: Totò Martello - .

Da quando è rientrata sull'isola non ha avuto contatti, mettendosi in isolamento e rispettando tutte le prescrizioni". (ANSA).