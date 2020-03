Giocano a Monopoli in garage, 3 denunce

Tre ragazzi sono stati denunciati a Delia (Cl) perché sorpresi dai carabinieri mentre stavano facendo una partita a Monopoli all'interno di un garage contravvenendo ai dpcm sul coronavirus. Sempre a Delia ieri sera un gruppo di 16 romeni, di cui 4 minori, sono stati denunciati dagli uomini dell'Arma perché stavano facendo una festa di compleanno in un appartamento. In provincia di Caltanissetta sono state 61 le persone denunciate ai sensi dell'art. 650 c.p. per inosservanza delle prescrizioni stabilite dai decreti sul coronavirus.