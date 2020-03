Barbiere di Siviglia e Madama Butterfly su web Tv Massimo

(ANSA) - PALERMO, 15 MAR - La musica non si ferma, entra nelle case a dispetto della stasi imposta dal coronavirus, con la web Tv del Teatro Massimo che continua a offrire l'opportunità di rivedere le più belle produzioni degli ultimi anni e addirittura di scaricarne i programmi di sala. Da lunedì 16 a mercoledì 18 marzo due capolavori come "Il barbiere di Siviglia" di Rossini e Madama Butterfly di Giacomo Puccini ma anche il Concerto di Capodanno Kids con gli oltre 200 bambini e ragazzi che compongono il Coro di voci bianche, il Coro Arcobaleno, la Cantoria e la Massimo Kids Orchestra. Per seguire gli spettacoli occorre collegarsi a http://www.teatromassimo.it/teatro-massimo-tv-567/ #sempreaperti #iorestoacasa. (ANSA).