Sarà abbattuto albero in chiesa Spasimo

(ANSA) - PALERMO, 26 FEB - Non vi sono alternative all'abbattimento dell'albero di Alianto che è cresciuto all'interno della navata nella chiesa dello Spasimo a Palermo.

E' quanto emerso da una riunione con agronomi e botanici del Comune e dell'Università, nonché di una rappresentanza di associazioni ambientaliste. E' inoltre stato evidenziato che "le radici dell'albero, se non si provvederà alla rimozione, potrebbero danneggiare la struttura muraria.

Tutti gli agronomi e botanici presenti hanno convenuto infatti che le ulteriori analisi sui campioni di legno sano interessato dalla infezione fanno prevedere un avanzamento rapido del degrado con sempre maggiori e inevitabili rischi per la stabilità dell'albero. Anche la Soprintendenza ai Beni Culturali ha effettuato un sopralluogo ed ha accertato che l'Ailanthus presenta un forte deterioramento dei tessuti legnosi e ne ha autorizzato l'abbattimento.