Teatro: "Sposa al mondo" apre trilogia su donne al Biondo

(ANSA) - PALERMO, 24 FEB - Tre storie di donne alla ricerca della verità, senza compromessi. Tre voci che si fanno un'unica voce, un coro urgente e tremendo. Perché la verità, talvolta, si paga con la vita. Mercoledì 26 febbraio, alle ore 21.00, debutta in prima nazionale nella Sala Strehler del Teatro Biondo di Palermo - che lo produce - Sposa al mondo, primo capitolo della trilogia Non tacere - Come un coro, femminile di Aldo Nove nella messa in scena di Carla Chiarelli. Protagoniste del primo capitolo di questo "coro" tragico dedicato a tre donne uccise per il loro impegno e il loro desiderio di libertà, sono Aurora Falcone e Marta Cirello, che daranno voce a Pippa Bacca, pseudonimo di Giuseppina Pasqualino di Marineo, un'artista italiana che girava il mondo in abito da sposa per diffondere un messaggio di pace e solidarietà. La sua opera è una polifonia sulla delicatezza e la meraviglia della vita, con allegorie tratte dal mondo della natura e caratterizzata da una spiritualità profonda e femminile. La sua ultima performance, Spose in viaggio, è stata tragicamente interrotta in Turchia, dove è stata brutalmente assassinata.

Lo spettacolo vede la partecipazione straordinaria, in video, di Emma Dante e di suo figlio Dimitri Maringola; autore del video è Danilo Fodale; le musiche sono di Giuseppe Ingrassia; aiuto regista è Antonio Silvia. Le scene e i costumi sono stati realizzati con la collaborazione degli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Palermo: Maria Grazia Buttitta, Mattia Croce, Martina Nania, Alice Perez coordinati da Valentina Console.

Sposa al mondo replicherà fino all'1 marzo. A seguire, andranno in scena gli altri due capitoli della trilogia: dal 18 al 22 marzo Io, la verità parlo, dedicato alla giornalista Ilaria Alpi, con Cinzia Maccagnano e Marta Cirello; dal 15 al 19 aprile Fuoco, dedicato a Palmina Martinelli, con Virginia Alba e Noa Flandina; mentre dal 15 al 17 maggio andrà in scena la trilogia completa.