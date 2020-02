Evade da carcere Austria,arrestato da Ps

(ANSA) - CATANIA, 20 FEB - La squadra mobile di Catania ha arrestato, a Roma, il latitante Francesco Enrico Fiore, 37 anni.

L'uomo il 15 febbraio del 2018 era evaso da un carcere in Austria dove stava scontando una condanna a quattro anni di reclusione per appropriazione indebita, falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate e truffa aggravata. Doveva ancora scontare due anni e 10 mesi. Nei suoi confronti era stato emesso un Mandato di arresto europeo (Mae). Intanto in Italia, il 30 ottobre del 2019, è diventata definitiva la sua condanna a sei anni e sei mesi di reclusione per simulazione di reato, reiterate ricettazioni, furto aggravato e appropriazione indebita. La squadra mobile, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, nell'ambito di indagini sulla ricerca del latitante, ha identificato un appartamento a Roma dove si nascondeva. Agenti di polizia hanno fatto irruzione e lo hanno arrestato. Dopo le formalità di rito Fiore è stato condotto casa circondariale Regina Coeli.