Cava abusiva nel Catanese, una denuncia

(ANSA) - ACIREALE (CATANIA), 20 FEB - Una cava abusiva di materiale lavico, utilizzata tra l'altro anche come discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non, è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri del Noe di Catania con il supporto del 12esimo Nucleo Elicotteri Carabinieri di Catania e dei colleghi dell'Arma di Acireale. Il titolare dell'azienda è stato denunciato per conduzione di cava abusiva e di gestione di discarica abusiva. Secondo quanto accertato, dall'area, estesa per circa 3.000 metri quadrati, sarebbero stati asportati abusivamente ingenti quantitativi, circa 30.000 metri cubici, di basalto lavico per la produzione di calcestruzzi. Militari dell'Arma hanno accertato inoltre che l'area di cava era stata utilizzata come discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non (materiali inerti, fanghi, fusti in lamiera, contenitori di olii e liquidi per la manutenzione degli automezzi) provenienti dalle attività dell'azienda e come sito di stoccaggio dei fanghi derivanti dal lavaggio delle betoniere.