Culinary team Palermo medaglia bronzo Olimpiadi di Stoccarda

(ANSA) - PALERMO, 19 FEB - Il Culinary Team Palermo dell'Associazione Cuochi e Pasticceri Palermo ha conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Stoccarda 2020. Da Palermo, capitanati dal Team Chef Gaetano Megna, si sono mossi circa venti cuochi dell'Associazione, che hanno ideato e realizzato un tavolo freddo con tante preparazioni che sono state sottoposte all'attenzione dei giudici internazionali. Fra queste: tre antipasti, quattro finger food (2 caldi e 2 freddi), un piatto festivo da buffet, un menù gastronomico da cinque portate, quattro friandises e quattro dessert al piatto. "Si tratta di un nuovo modello di cucina molto complesso da elaborare - chiarisce il Team Chef Gaetano Megna - che riesce ad essere messo in atto attraverso tecniche particolari e sofisticate. È stata una gara accesa quella con gli altri venticinque team regionali e, nonostante la stanchezza, siamo soddisfatti del risultato ottenuto". A ricoprire il ruolo di titolari, oltre agli chef Perna, Megna e Puccio, c'erano anche lo Chef Armanno Cristofalo e Mario Fiasconaro, Pastry Chef. "Si tratta - commenta Mario Fiasconaro, Pastry Chef del Team - della mia prima competizione in squadra con il Culinary Team Palermo. Avere la responsabilità di quelli che sono tutti i dessert e tutto il lato pasticceria del tavolo è stato un compito che mi ha dato grandi stimoli. Gli incontri preparatori con i ragazzi sono stati fondamentali per creare un ottimo clima all'interno del gruppo. Le nostre fatiche sono state ripagate da una medaglia di bronzo che ci lascia ben sperare per il futuro e le prossime competizioni". Fra i dessert più innovativi e accattivanti nel design, Fiasconaro cita "Robiola, salvia e cedro": "La preparazione - aggiunge - che mi è stata più gradita per gli abbinamenti di gusto molto particolari". (ANSA).